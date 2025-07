Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Dienstag beendete der TecDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 3’905.16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 648.450 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.093 Prozent auf 3’902.55 Punkte an der Kurstafel, nach 3’898.94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3’899.54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’928.52 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 3’813.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2025, lag der TecDAX noch bei 3’444.65 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 15.07.2024, mit 3’384.60 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 13.63 Prozent. Bei 3’994.94 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3’010.36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 8.94 Prozent auf 27.06 EUR), Nagarro SE (+ 3.39 Prozent auf 58.00 EUR), EVOTEC SE (+ 2.79 Prozent auf 7.30 EUR), SMA Solar (+ 2.59 Prozent auf 22.20 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.10 Prozent auf 16.02 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-2.95 Prozent auf 101.90 EUR), United Internet (-2.56 Prozent auf 25.12 EUR), Siltronic (-1.90 Prozent auf 42.28 EUR), Formycon (-1.33 Prozent auf 29.60 EUR) und freenet (-1.31 Prozent auf 27.18 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’518’190 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 301.037 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7.57 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

