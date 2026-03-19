Scholastic Aktie 968733 / US8070661058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.03.2026 21:49:19
Scholastic Swings To Profit In Q3
(RTTNews) - Scholastic Corporation (SCHL) on Thursday reported third-quarter net income of $62.5 million or $2.55 per share, compared to a net loss of $3.6 million or $0.13 per share last year.
Revenues for the quarter were $329.1 million, compared to $335.4 million last year.
The company reaffirmed its outlook for full-year Adjusted EBITDA and free cash flow which include adjustments for the sale-leasebacks of its major real estate assets. The outlook for full-year Adjusted EBITDA remains $146 million to $156 million, including the $14 million partial-year impact from these highly accretive transactions on rental income and expense. Fiscal 2026 free cash flow is forecasted to exceed $430 million, reflecting proceeds from the sale of the Company's real estate assets.
The company expects full-year revenue to be approximately flat with the prior year, reflecting year-to-date softness in Education and strong comps in Trade a year ago.
Nachrichten zu Scholastic Corp
|
18.03.26
|Ausblick: Scholastic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Scholastic Corp
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliesslich mit Abschlägen -- Wall Street zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich tiefrot
Der heimische und der deutsche Leitindex bewegten sich im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit einer schwächeren Tendenz. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.