Samho development stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 79.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samho development noch ein Gewinn pro Aktie von 275.00 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Samho development in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 13.93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89.88 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 104.43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch