SALA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SALA hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 11.64 JPY. Im letzten Jahr hatte SALA einen Gewinn von 15.32 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SALA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 63.79 Milliarden JPY im Vergleich zu 55.67 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch