Um 12:28 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 9,5 Prozent auf 0,160 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,148 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,175 EUR. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 10'516'746 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 128,438 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,148 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,375 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Am 15.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 NOK je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 111.65 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -63,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 303.37 Mio. NOK umgesetzt worden.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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