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20.11.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 140,54 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 140,54 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'397 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 138,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,54 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 25'293'071 NVIDIA-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 243,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 42,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2026 bei 138,85 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 1,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,794 USD. NVIDIA liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 115.84 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 57.01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. NVIDIA dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.11.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,67 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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