Frühe Investition 20.11.2025 16:02:23

S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Charles Schwab-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Charles Schwab-Aktie Investoren gebracht.

Charles Schwab
75.29 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen

Am 20.11.2024 wurde das Charles Schwab-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80.46 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 124.285 Charles Schwab-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’513.80 USD, da sich der Wert einer Charles Schwab-Aktie am 19.11.2025 auf 92.64 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 15.14 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Charles Schwab eine Börsenbewertung in Höhe von 164.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

