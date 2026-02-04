S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Franklin Resources-Anleger freuen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dividenden-Abstimmung 04.02.2026 16:36:17

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Franklin Resources Anteilseignern eine Dividende.

Franklin Resources
21.42 CHF 2.29%
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Franklin Resources am 03.02.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1.28 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.23 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 683.70 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Franklin Resources-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4.16 Prozent erhöht.

Franklin Resources-Aktie mit Dividendenrendite

Die Franklin Resources-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 27.00 USD. Franklin Resources verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 5.53 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 6.15 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Franklin Resources-Aktienkurs via New York 5.14 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 105.30 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Franklin Resources

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.32 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4.89 Prozent sinken.

Fundamentaldaten der Franklin Resources-Aktie

Franklin Resources ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 14.063 Mrd. USD. Franklin Resources besitzt aktuell ein KGV von 25.37. Der Umsatz von Franklin Resources betrug in 2025 8.733 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0.91 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: iStockphoto,PopTika / Shutterstock.com

