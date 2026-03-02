S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht Abschläge

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.14 Prozent tiefer bei 6’869.30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 54.931 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 1.10 Prozent auf 6’803.25 Punkte an der Kurstafel, nach 6’878.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’796.85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’889.03 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Stand von 6’976.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’829.37 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, stand der S&P 500 bei 5’954.50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0.158 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’775.50 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Palantir (+ 5.88 Prozent auf 145.26 USD), Corning (+ 4.87 Prozent auf 157.70 USD), Marathon Petroleum (+ 4.61 Prozent auf 207.34 USD), Intuit (+ 4.34 Prozent auf 426.80 USD) und Northrop Grumman (+ 4.19 Prozent auf 754.75 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil AES (-17.36 Prozent auf 14.28 USD), Norwegian Cruise Line (-10.00 Prozent auf 22.31 USD), Elevance Health (-8.81 Prozent auf 291.82 USD), TE Connectivity (-7.89 Prozent auf 211.98 USD) und Amphenol (-6.96 Prozent auf 135.89 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 28’224’071 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.678 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

