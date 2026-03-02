Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’834 -1.3%  SPI 19’028 -1.2%  Dow 48’832 -0.3%  DAX 24’672 -2.4%  Euro 0.9113 0.8%  EStoxx50 5’992 -2.4%  Gold 5’319 0.8%  Bitcoin 53’794 6.4%  Dollar 0.7789 1.5%  Öl 77.6 7.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Palantir-Aktie im Aufwind: Neubewertung durch UBS
Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Aktien von NVIDIA, Coherent & Lumentum steigen nach neuen Deals - Kooperation mit Deloitte ausgeweitet
Amazon-Aktie fällt: AWS-Störung steht womöglich im Zusammenhang mit Nahost-Eskalation
Suche...
Plus500 Depot

Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 02.03.2026 20:03:41

S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht Abschläge

S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht Abschläge

Der S&P 500 zeigt sich am Montag kaum verändert.

Palantir
112.70 CHF 7.26%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.14 Prozent tiefer bei 6’869.30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 54.931 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 1.10 Prozent auf 6’803.25 Punkte an der Kurstafel, nach 6’878.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’796.85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’889.03 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Stand von 6’976.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’829.37 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, stand der S&P 500 bei 5’954.50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0.158 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’775.50 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Palantir (+ 5.88 Prozent auf 145.26 USD), Corning (+ 4.87 Prozent auf 157.70 USD), Marathon Petroleum (+ 4.61 Prozent auf 207.34 USD), Intuit (+ 4.34 Prozent auf 426.80 USD) und Northrop Grumman (+ 4.19 Prozent auf 754.75 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil AES (-17.36 Prozent auf 14.28 USD), Norwegian Cruise Line (-10.00 Prozent auf 22.31 USD), Elevance Health (-8.81 Prozent auf 291.82 USD), TE Connectivity (-7.89 Prozent auf 211.98 USD) und Amphenol (-6.96 Prozent auf 135.89 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 28’224’071 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.678 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intuit Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten