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19.03.2026 21:36:36

Roche-Tochter Genentech beendet Entwicklung von Emugrobart

Roche
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Basel/New York (awp) - Genentech, die US-Tochter von Roche, will die klinische Entwicklung des Prüfpräparats Emugrobart, einem Anti-Myostatin-Antikörper für die Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA), nicht in die Phase III überführen. Die Entscheidung folgt einer umfassenden Auswertung der Ergebnisse aus Teil 1 der globalen Phase II/III-Studie Manatee, in der Emugrobart in Kombination mit Risdiplam untersucht wurde.

Die Daten zeigten, dass Emugrobart im Vergleich zur alleinigen Behandlung mit Risdiplam keine konsistenten Verbesserungen beim Muskelwachstum und der motorischen Funktion bei SMA-Patienten erzielte, wie es in einer Mitteilung von Genentech vom Donnerstag heisst. Roche und Genentech äusserten Verständnis für die Enttäuschung in der SMA-Gemeinschaft und dankten allen Studienteilnehmenden sowie den beteiligten Studienzentren für ihr Engagement.

Das Unternehmen betonte, weiterhin der Verbesserung der Versorgung von Menschen mit SMA verpflichtet zu bleiben. Die Ergebnisse aus Teil 1 der Manatee-Studie sollen auf einer medizinischen Konferenz vorgestellt werden, um die Entwicklung künftiger Therapien zu unterstützen.

awp-robot/ls/

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