08.12.2025 22:51:36
Roche präsentiert neue Daten zu Lunsumio
Basel (awp) - Roche hat neue Daten zum Medikament Lunsumio (Mosunetuzumab) bei Patienten mit Lyphomen vorgestellt. Diese wurden auf der aktuell laufenden Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) in Orlando vorgestellt, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend hiess.
Demnach könnte Lunsumio in Kombination mit Lenalidomid eine wirksame Behandlung bei rezidivierendem oder refraktärem follikulärem Lymphom sein, wie frühe Daten aus der Phase-III-Studie Celestimo zeigten. Daten aus der subkutanen Anwendung von Lunsumio plus Polivy unterstrichen zudem das Potenzial der Therapie ohne Chemotherapie für Patienten mit einen bestimmten grosszelligen B-Zell-Lymphom.
Die Monotherapie mit Lunsumio ist in über 60 Ländern für Patienten mit follikulärem Lymphom zugelassen. Die Entscheidung der US-amerikanischen Food and Drug Administration wird in Kürze erwartet.
