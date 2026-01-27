|Adipositas
27.01.2026
Roche-Aktie gesucht: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
Roche hat positive Ergebnisse zu seinem Forschungskandidaten gegen starkes Übergewicht veröffentlicht.
Ein Stillstand der Gewichtsabnahme wurde dabei nicht beobachtet. Je höher die verabreichte Dosis, desto stärker fiel der Gewichtsverlust aus. Besonders deutlich waren die Effekte bei der höchsten getesteten Dosis: Fast alle Teilnehmenden nahmen mindestens fünf Prozent ihres Körpergewichts ab, rund die Hälfte sogar mehr als 20 Prozent, ein Viertel über 30 Prozent.
Zusätzlich profitierte laut Roche der Stoffwechsel: Bei knapp drei Vierteln der Studienteilnehmenden mit einer Vorstufe von Diabetes normalisierten sich die Blutzuckerwerte - deutlich mehr als in der Vergleichsgruppe ohne Wirkstoff.
Das Medikament wurde insgesamt gut vertragen. Die häufigsten Nebenwirkungen betrafen den Magen-Darm-Trakt und waren meist mild bis moderat. Nur wenige Teilnehmende brachen die Behandlung aufgrund von Nebenwirkungen ab.
Roche wertet die Ergebnisse als wichtigen Schritt in der Entwicklung neuer Therapien gegen Adipositas, eine der weltweit grössten Ursachen für chronische Erkrankungen. Auf Basis der nun publizierten Daten plant Roche nun den Start gross angelegter zulassungsrelevanter Studien der Phase III, um Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments weiter zu prüfen.Zeitweise klettert der Roche-Genussschein im Schweizer Handel um 0,87 Prozent auf 353,54 Franken.
