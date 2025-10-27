Roche-Aktie bricht ein: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen

Als Grund gilt eine negative Studie von Jefferies

Am Montag geht es für die Anteilsscheine an der SIX zeitweise um 2,10 Prozent abwärts auf 265,50 Franken.

Sie sind damit auch für den Gesamtmarkt (SMI -0,60%). ein grosser Belastungsfaktor - zusammen mit den Aktien des anderen Pharmaschwergewichts Novartis, die nach einer Grossübernahme in den USA um 1,2 Prozent nachgeben

Bei der US-Investmentbank Jefferies hat es einen Analystenwechsel gegeben, und der neue Experte Michael Leuchten ist keine "Roche-Freund". Er stuft das Papier mit 'Underperform' ein, bislang hatte es von Jefferies ein 'Hold' gegeben. Das Kursziel lautet neu auf 230 statt 270 Franken.

Laut dem Experten werden Roche mit einer Prämie gegenüber den europäsichen Konkurrenten gehandelt. Und für diese Prämie gebe es keinen Grund. Er glaube vielmehr, dass die Pipeline-Entwicklungen bei den Wettbewerbern ab 2026 eine erhebliche Bedrohung darstellen werden, so der Analyst. Bis im Jahr 2030 sei etwa ein Drittel des Umsatzes gefährdet.

Das Roche-Papier war schon in den letzten Wochen mit grossen Kursschwankungen aufgefallen. So zog das Papier nach dem Deal von Pfizer und der US-Regierung an einem Tag um fast 9 Prozent an, letzte Woche ging es hingegen nach der Vorlage von 9-Monats-Zahlen an einem Tag um mehr als 3 Prozent bergab.

rw/uh

Zürich (awp)