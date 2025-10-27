Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’493 -0.6%  SPI 17’265 -0.5%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’269 0.1%  Euro 0.9266 0.1%  EStoxx50 5’699 0.4%  Gold 4’042 -0.9%  Bitcoin 91’811 0.7%  Dollar 0.7958 -0.1%  Öl 65.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Scout24-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Scout24-Aktie
Roche-Aktie bricht ein: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Autobauer meldet herben Gewinneinbruch wegen Sonderkosten
Flughafen Zürich-Aktie tiefer: Kantonsrat weist SP-Vorstoss zu Spendengeldern zurück
Gerresheimer-Aktie in Grün: Unternehmen muss Umsatzkorrektur von 3 Millionen Euro vornehmen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Nach Analysteneinschätzung 27.10.2025 11:12:00

Roche-Aktie bricht ein: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen

Roche-Aktie bricht ein: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen

Die Roche-Papiere geben zum Wochenstart markant nach.

Als Grund gilt eine negative Studie von Jefferies.

Am Montag geht es für die Anteilsscheine an der SIX zeitweise um 2,10 Prozent abwärts auf 265,50 Franken.

Sie sind damit auch für den Gesamtmarkt (SMI -0,60%). ein grosser Belastungsfaktor - zusammen mit den Aktien des anderen Pharmaschwergewichts Novartis, die nach einer Grossübernahme in den USA um 1,2 Prozent nachgeben

Bei der US-Investmentbank Jefferies hat es einen Analystenwechsel gegeben, und der neue Experte Michael Leuchten ist keine "Roche-Freund". Er stuft das Papier mit 'Underperform' ein, bislang hatte es von Jefferies ein 'Hold' gegeben. Das Kursziel lautet neu auf 230 statt 270 Franken.

Laut dem Experten werden Roche mit einer Prämie gegenüber den europäsichen Konkurrenten gehandelt. Und für diese Prämie gebe es keinen Grund. Er glaube vielmehr, dass die Pipeline-Entwicklungen bei den Wettbewerbern ab 2026 eine erhebliche Bedrohung darstellen werden, so der Analyst. Bis im Jahr 2030 sei etwa ein Drittel des Umsatzes gefährdet.

Das Roche-Papier war schon in den letzten Wochen mit grossen Kursschwankungen aufgefallen. So zog das Papier nach dem Deal von Pfizer und der US-Regierung an einem Tag um fast 9 Prozent an, letzte Woche ging es hingegen nach der Vorlage von 9-Monats-Zahlen an einem Tag um mehr als 3 Prozent bergab.

rw/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

Roche-Analyse: Roche-Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:49 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
09:27 Marktüberblick: Porsche AG nach Zahlen im Fokus
08:53 SMI beendet Verlustserie
07:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Ausbruch auf neue Rekorde
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’063.82 19.72 B7ZS2U
Short 13’331.75 13.87 BROSIU
Short 13’905.30 8.47 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’493.06 27.10.2025 11:05:42
Long 12’035.74 19.87 SW5B0U
Long 11’733.80 13.49 SWFBJU
Long 11’212.35 8.76 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin im Fokus: Bleibt der "Uptober" dieses Jahr aus?
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Hoffnung im Handelskonflikt: SMI leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei erstmals über 50'000er-Marke
So viel hätte eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Novartis-Aktie im Minus: Novartis übernimmt Avidity Biosciences - Ankündigung zu neuen Daten

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:22 ROUNDUP/Nord Stream: Gericht erlaubt Auslieferung von Ukrainer
11:20 Zeitungsübernahme in Niedersachsen - Behörde gibt grünes Licht
11:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 15000 Pence
11:17 AKTIE IM FOKUS 2: Chartbild der Porsche AG hellt sich nach Zahlen weiter auf
11:17 Streit mit Kanada: Trump will Carney auf Asien-Trip nicht sehen
11:08 ROUNDUP: Ifo-Index steigt und schürt Hoffnung auf Konjunkturerholung
11:07 Preis für Opec-Öl gestiegen
11:06 Deutsche Anleihen: Kaum verändert
11:04 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 340 Euro
11:03 Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-Saboteur