Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’519 -0.4%  SPI 17’295 -0.3%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’309 0.3%  Euro 0.9260 0.0%  EStoxx50 5’711 0.6%  Gold 3’928 -1.6%  Bitcoin 90’694 0.0%  Dollar 0.7943 -0.1%  Öl 65.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis: Auf tiefsten Stand seit drei Wochen abgerutscht
Danone-Aktie: Wachstum in Asien treibt Umsatz, Ausblick bekräftigt
Roche: Positive Ergebnisse zu Gazyva/Gazyvaro gegen Nierenkrankheit bei Kindern
Novartis-Aktie: Wachstum verlangsamt sich nach starkem Jahresstart
NVIDIA-Aktie: Musks xAI treibt Nachfrage nach High-End-Chips mit Milliardenvertrag an
Suche...
Plus500 Depot
Forschungserfolg 28.10.2025 08:27:00

Roche: Positive Ergebnisse zu Gazyva/Gazyvaro gegen Nierenkrankheit bei Kindern

Roche: Positive Ergebnisse zu Gazyva/Gazyvaro gegen Nierenkrankheit bei Kindern

Roche erzielt mit Gazyva positive Phase-III-Ergebnisse bei einer Nierenkrankheit im Kindes- und Jugendalter und erreicht den primären Endpunkt der Studie.

Der Pharmakonzern Roche hat mit seinem Mittel Gazyva/Gazyvaro positive Ergebnisse in einer Studie der klinischen Phase-III erzielt. Die Studie untersuchte die Wirksamkeit des Medikaments im Einsatz gegen das idiopathische nephrotische Syndrom (NS) bei Kindern und jungen Erwachsenen.

NS ist ein Zeichen für die Schädigung der Nierenkörperchen (Glomeruli) bei verschiedenen Krankheiten mit Nierenbeteiligung, also eine chronische Nierenkrankheit. Die Studie unter dem Namen "INshore" hat bei der Behandlung der Krankheit mit Gazyva eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Situation bei den behandelten Personen ergeben, wie Roche am Dienstag mitteilte.

Die Studie hat laut den Angaben den primären Endpunkt nach einem Jahr der Behandlung erreicht. Ausserdem habe die Studie gezeigt, dass bei signifikant mehr Jugendlichen die Symptome nach 52 Woche der Behandlung verschwunden seien als bei einer Behandlung mit dem Wirkstoff Mycophenolate Mofetil.

Sollte Gazyva in dieser Indikation zugelassen werden, müssten laut Roche Kinder und Jugendliche mit dieser Krankheit unter Umständen nicht mehr auf Steroide zurückgreifen, um die Folgen zu lindern.

Gazyva ist bereits in 100 Ländern für die Behandlung verschiedener Arten von Lymphomen zugelassen.

cf/uh

Basel (awp)

Weitere Links:

Roche-Analyse: Sell-Bewertung von Deutsche Bank AG für Roche-Aktie

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

08:22 SMI-Anleger weiter zurückhaltend
07:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips auf Richtungssuche
27.10.25 Logo WHS 0DTE- & 1DTE-Optionen handeln - Kostenloses Webinar morgen um 18:00 Uhr
27.10.25 Marktüberblick: Porsche AG nach Zahlen im Fokus
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’029.75 19.26 UBSIIU
Short 13’290.71 13.71 3OUBSU
Short 13’800.07 8.82 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’519.19 27.10.2025 17:30:00
Long 11’973.60 19.41 SRKBVU
Long 11’674.32 13.28 S7MBDU
Long 11’212.35 8.98 B3TS7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Montagmittag
Roche-Aktie in Rot: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bayer-Aktie verliert dennoch: Bayer erhält in den USA Zulassung für Elinzanetant
Hoffnung im Handelskonflikt: SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende fester -- US-Börsen gehen stärker aus dem Handel - neue Rekorde -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Goldpreis fällt unter 4'000 US-Dollar
Goldpreis: Rote Vorzeichen zum Wochenstart
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
Intellia Temporarily Pauses Dosing For MAGNITUDE And MAGNITUDE-2 Phase 3 Clinical Trials Of Nex-z
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag schwächer

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:40 AKTIE IM FOKUS: Nordex auf Erholungsrally nach Schwächephase und Margenausblick
08:38 Düstere Einkommensaussichten drücken auf Kauflaune
08:33 Goldpreis gibt weiter deutlich nach - tiefster Stand seit 3 Wochen
08:26 Aktien Frankfurt Ausblick: Mauer Start - Quartalszahlen können nicht überzeugen
08:26 Danone-Aktie: Umsatz deutlich gesteigert - Jahresausblick bestätigt
08:23 Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen
08:21 ROUNDUP: Suss senkt Ausblick nach enttäuschendem Quartal - Aktie fällt tief
08:13 AKTIE IM FOKUS: Suss erschreckt die Anleger mit entäuschendem Margentrend
08:12 Verteidigungsministerium stoppt Umwandlung von 200 Militär-Standorten
07:47 BNP steigert Gewinn trotz höherer Belastung bei Krediten