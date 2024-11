Rivian-CFO beabsichtigt Millionen Rivian-Aktien zu verkaufen

• Rivian-CFO plant Aktienverkauf• Verkaufsplan im August verabschiedet• Rivian-Aktie seit Jahresbeginn unter Druck

Wie Barron's jüngst berichtete, plane Claire McDonough, Finanzvorständin des US-amerikanischen Elektroautoherstellers Rivian, sich von einer Vielzahl von Anteilsscheinen des E-Autobauers zu trennen. Konkret wolle sie Rivian-Aktien im Wert von bis zu drei Millionen US-Dollar oder mehr abstossen. Das gehe aus einem Regulierungsformular hervor, das für das dritte Quartal 2024 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.

Verkaufsplan aus August

Schon am 16. August hatte McDonough einen sogenannten Rule 10b5-1-Plan zum Verkauf von bis zu 348.813 Aktien des Tesla-Konkurrenten verabschiedet, der voraussichtlich am 29. August 2025 ausläuft.

Gemäss dem Aktienkurs von vergangenem Freitag, als Rivian bei 10,06 US-Dollar aus dem Handel ging, wären die 348.813 Aktien rund 3,4 Millionen US-Dollar wert.

Rivian-Aktie unter Druck

An der NASDAQ hat die Rivian-Aktie seit Jahresbeginn rund 57 Prozent an Wert verloren. Experten sind mit Blick auf den Titel gemischter Meinung. Das durchschnittliche Kursziel bei TipRanks liegt derzeit bei 14,89 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von fast 48 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs gleichkommen würde. Während neun Experten das Papier zum Kauf empfehlen, raten elf, es zu halten. Dem gegenüber steht derzeit lediglich eine Verkaufsempfehlung.

An der NASDAQ zeigt sich die Rivian-Aktie am Dienstag vorbörslich 0,10 Prozent tiefer bei 10,06 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch