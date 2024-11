Kursziel angepasst: Analyst schraubt Erwartungen an Rivian-Aktie runter

• Rivian in Q3 mit Umsatzrückgang und Verlust• Partnerschaft mit VW - höhere finanzielle Mittel in Aussicht gestellt• Stifel senkt Kursziel, aber behält Kaufempfehlung bei

Rivian weiter in den roten Zahlen

Rivian hat vergangene Woche seine Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Tesla-Konkurrent konnte im abgelaufenen Jahresviertel seine Verluste eindämmen, lag mit seiner Gewinnentwicklung aber unter den Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen sah sich im abgelaufenen Quartal mit Herausforderungen in der Lieferkette konfrontiert und so unterbot Rivian auch beim Umsatz die Markterwartungen. Im Berichtszeitraum setzte der US-Elektroautobauer 874 Millionen US-Dollar um - ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dennoch konnte das Unternehmen 13'157 Fahrzeuge produzieren und rund 10'000 Einheiten ausliefern.

VW besiegelt Partnerschaft mit Rivian - höhere finanzielle Mittel

Positive Nachrichten gab es derweil von der Partnerschaft mit VW: So teilten die beiden Unternehmen anlässlich des offiziellen Startes ihres Joint Ventures mit, dass VW Rivian höhere finanzielle Mittel in Aussicht stellt. Die Summe könnte insgesamt bei rund 5,8 Milliarden US-Dollar bis 2027 liegen - nachdem im Juni noch die Rede von etwa 5 Milliarden US-Dollar war. Für Rivian, das nach wie vor rote Zahlen schreibt und mit einem nachlassenden Interesse an Elektroautos in den USA zu kämpfen hat, kommt die Geldspritze gelegen. "Sicherlich sichert diese Partnerschaft und dieser Deal für uns das Kapital", das benötigt werde, um die eigene Produktion zu steigern, zitiert dpa-AFX Rivian-Chef Scaringe.

Stifel senkt Kursziel für Rivian-Aktie

Bei Stifel sieht man Rivian vor kurzfristigen Herausforderungen und so passte das Investmenthaus diese Woche sein Kursziel für die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers von zuvor 18 US-Dollar auf 16 US-Dollar an, wie Investing.com berichtet. Dennoch empfiehlt Stifel die Rivian-Aktie weiter zum Kauf, da die Investmentfirma hinsichtlich der Aussichten des Tesla-Konkurrenten dennoch weiterhin optimistisch bleibe.

Das Investmenthaus gehe davon aus, dass Rivian im vierten Quartal 2024 einen positiven Bruttogewinn erzielen wird. Diese Rentabilität dürfte das Unternehmen im gesamten kommenden Jahr aufrechterhalten. Daneben sei die Einführung des neuen Modells R2 als entscheidendes Ereignis für den US-Elektroautobauer hervorgehoben worden, berichtet Investing.com. Der Stifel-Analyst zeige sich zuversichtlich für Rivians Finanzlage. Das Unternehmen verfüge dank einer soliden Bilanz und den Investitionen von Volkswagen über ausreichend Liquidität, um seine Geschäftstätigkeit bis zur Einführung des R2 aufrechtzuerhalten.

Weitere Analysten-Einstufungen

In den letzten drei Monaten haben 21 Wall-Street-Analysten bei TipRanks 12-Monats-Kursziele für Rivian Automotive abgegeben. Von diesen empfehlen 9 die Aktie zum Kauf, 11 raten dazu, das Papier zu halten und ein Analyst hat ein Sell-Rating vergeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14,89 US-Dollar mit einer hohen Prognose von 23,00 US-Dollar und einer niedrigen Prognose von 11,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Plus von rund 48 Prozent gegenüber dem letzten Preis von 10,06 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 15.11.2024). In diesem Jahr hat das Papier bisher rund 56 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanzen.ch