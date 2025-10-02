Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.10.2025 11:36:36

Ringier erhält Genehmigung für Schweizer "kicker"-Joint-Venture

Zürich (awp) - Das Ringier-Joint-Venture für eine Schweizer Sportplattform hat Grünes Licht erhalten. Die Wettbewerbsbehörden in Deutschland und Österreich haben das Vorhaben der der Ringier Sports Media Group AG und des deutschen Olympia-Verlag, Herausgeber der Sportmarke "kicker" und des gleichnamigen Sportmagazins, genehmigt.

Damit ist der Weg frei für den Aufbau eines neuen digitalen Sportangebots in der Schweiz, teilte Ringier am Donnerstag mit. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen RSMG kicker Schweiz AG werde nun eine Schweizer Version der kicker-App lancieren.

Diese solle dann schrittweise zu einem umfassenden Sport-Ökosystem ausgebaut werden. Ein eigener Newsroom in Zürich werde lokale Inhalte produzieren, ergänzt durch das internationale RSMG-Netzwerk sowie die kicker-Redaktionen.

ra/jl

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’918.16 19.94 B1LSOU
Short 13’208.18 13.58 JZUBSU
Short 13’685.06 8.86 BASSBU
SMI-Kurs: 12’426.79 02.10.2025 11:39:21
Long 11’843.57 17.91 SZDBEU
Long 11’646.29 13.89 SSTBSU
Long 11’127.47 8.81 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

