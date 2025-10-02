Ringier erhält Genehmigung für Schweizer "kicker"-Joint-Venture

Zürich (awp) - Das Ringier-Joint-Venture für eine Schweizer Sportplattform hat Grünes Licht erhalten. Die Wettbewerbsbehörden in Deutschland und Österreich haben das Vorhaben der der Ringier Sports Media Group AG und des deutschen Olympia-Verlag, Herausgeber der Sportmarke "kicker" und des gleichnamigen Sportmagazins, genehmigt.

Damit ist der Weg frei für den Aufbau eines neuen digitalen Sportangebots in der Schweiz, teilte Ringier am Donnerstag mit. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen RSMG kicker Schweiz AG werde nun eine Schweizer Version der kicker-App lancieren.

Diese solle dann schrittweise zu einem umfassenden Sport-Ökosystem ausgebaut werden. Ein eigener Newsroom in Zürich werde lokale Inhalte produzieren, ergänzt durch das internationale RSMG-Netzwerk sowie die kicker-Redaktionen.

ra/jl