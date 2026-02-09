Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein
Micron-Aktie unter Druck: Verliert der Chipkonzern NVIDIA als KI-Kunden?
Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sportradar-Aktie höher: Datenanalysen für NBC Sports Regional Networks
JPMorgan optimistisch für Alphabet-Aktie bullish: So viel Luft ist noch nach oben
Plus500 Depot

QuantumScape Corporation Aktie 58478497 / US74767V1098

"Heiliger Gral" 09.02.2026 15:33:00

QuantumScape-Aktie zieht an: VW-Partner startet erste Linie für Festkörperbatterien

Der US-amerikanische Batterieentwickler QuantumScape hat den Betrieb seiner ersten Pilot-Produktionslinie für Festkörperbatterien aufgenommen.

QuantumScape Corporation
6.96 CHF 6.70%
Kaufen Verkaufen
• Produktionslienie Eagle Line eröffnet
• Festkörperbatterie als "Heiliger Gral" der Energiespeichertechnologien
• Zusammenarbeit mit VW-Tochter PowerCo

Die Inbetriebnahme der sogenannten "Eagle Line" von QuantumScape in San Jose, Kalifornien markiert einen bedeutenden Schritt auf dem Weg von der Laborforschung zur industriellen Anwendung seiner Festkörperbatterie-Technologie. Die Produktionslinie ist dabei keine traditionelle Massenfertigung, wie man sie von klassischen Lithium-Ionen-Batterien kennt, sondern laut "Battery News" eine hochautomatisierte Pilot- und Demonstrationslinie, die dazu dient, die Produktion von Festkörperzellen in grösserem Massstab technisch zu validieren. Mit ihr will QuantumScape zeigen, dass die jahrzehntelang theoretisch erprobte Festkörpertechnologie nicht nur im Labor funktioniert, sondern sich auch auf reproduzierbare Weise in einem industriellen Umfeld herstellen lässt.

Technologie in der Praxis: Vom Labor zur Produktion

Im Zentrum der Eagle Line steht die Produktion der sogenannten QSE-5-Zellen, einer Festkörper-Lithium-Metall-Batteriezelle, die ohne flüssigen Elektrolyten auskommt und durch einen keramischen Separator charakterisiert ist. Diese Zellen nutzen laut Pressemitteilung das von QuantumScape entwickelte Cobra-Separatorverfahren, das im Vergleich zu früheren Verfahren deutlich höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten und eine kompaktere Fertigungsfläche ermöglicht.

Im Jahr 2025 hatte QuantumScape bereits begonnen, Musterzellen dieser Technologie (B1-Samples) an Partnerunternehmen auszuliefern, um erste Praxistests zu ermöglichen. Die Pilotlinie soll nun laut Unternehmensangaben die nächste Stufe markieren: Sie ermöglicht nicht nur die Produktion in höheren Stückzahlen, sondern dient zugleich als technischer Prototyp für spätere Grossserienanlagen.

Das Unternehmen selbst bezeichnet die Eagle Line laut "InsideEVs" als Fundament für eine spätere GWh-Produktion durch Lizenznehmer. Denn QuantumScape will seine Technologie nicht primär in eigenen Massenfertigungsstätten nutzen, sondern sie als Blueprint an Partner weitergeben, die dann eigene, deutlich grössere Fabriken errichten.

Volkswagen als strategischer Partner

Ein zentraler strategischer Partner ist dabei bereits seit Juli 2024 PowerCo, die Batterie-Tochter des Volkswagen-Konzerns. In 2025 wurde zwischen den beiden Konzernen laut "Battery-Tech Network" dann eine erweiterte Zusammenarbeit vereinbart, bei der PowerCo bis zu 131 Millionen US-Dollar an Meilenstein-Finanzierungen bereitstellt, um die QSE-5-Technologie voranzutreiben und für die industrielle Nutzung vorzubereiten.

Die Festkörperbatterie gilt unter Experten laut "ArenaEV" als der "Heilige Gral" der Energiespeichertechnologien, weil sie theoretisch höhere Energiedichten, schnellere Ladezeiten und eine verbesserte Sicherheit gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien bieten kann. Mit der Eagle Line will QuantumScape nun erstmals demonstrieren, dass diese Technologie nicht nur auf dem Reissbrett existiert, sondern in einer hochautomatisierten Produktion gefertigt werden kann. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass der Weg bis zur tatsächlichen Serienproduktion noch lang ist: Pilotlinien produzieren in der Regel deutlich geringere Stückzahlen als industrielle Grossanlagen, und die Herausforderungen bei der Skalierung sind weiterhin erheblich.

Angesicht des mit der Eröffnung der Pilot-Produktionslinie erreichten Meilensteins zeigt sich die QuantumScape-Aktie jedoch zunächst stark: Sie gewinnt am Montag im Handel an der NASDAQ zeitweise 7,91 Prozent auf 9,14 US-Dollar, nachdem sie bereits am Freitag um 9,15 Prozent auf 8,47 US-Dollar gestiegen war. Die Vorzugsaktien des Partners Volkswagen zeigen sich daneben im Montagshandel auf XETRA zeitweise 0,60 Prozent fester bei 101,35 Euro.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

DroneShield-Aktie in Grün: Das steckt hinter dem Kursplus

Bildquelle: Tada Images / Shutterstock.com

