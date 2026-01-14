Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’365 -0.5%  SPI 18’404 -0.5%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’421 0.1%  Euro 0.9328 0.0%  EStoxx50 6’030 0.2%  Gold 4’587 -0.2%  Bitcoin 76’566 5.3%  Dollar 0.8009 0.0%  Öl 65.5 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Lonza1384101Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Amrize143013422Novartis1200526Galderma133539272
Top News
Barclays Investmentausblick Q1 für 2026: Aktien haben gegenüber Anleihen die Nase vorn
Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026
Die Top 5-Performer 2025 im DAX: Hier sehen Analysten auch 2026 weiter Luft nach oben?
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Alphabet mit über 4-Bllionen-Dollar Marktkapitalisierung: Apple-Partnerschaft beflügelt die Aktie
Suche...
Strukturierte Kombination 14.01.2026 03:13:27

Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026

Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026

Das neue Börsenjahr 2026 ist angelaufen und bringt für Anlegerinnen und Anleger ein komplexes Umfeld mit sich.

Nach den turbulenten Vorjahren, die von geopolitischen Spannungen, Zinsänderungen und technologischen Umbrüchen geprägt waren, stellt sich die zentrale Frage: Wie lässt sich ein Portfolio aufbauen, das sowohl Stabilität bietet als auch gezielt von Wachstumschancen profitiert?

Die Herausforderung besteht darin, weder zu konservativ noch zu spekulativ zu agieren. Wer ausschliesslich auf breit diversifizierte Weltindizes setzt, verzichtet möglicherweise auf attraktive Renditechancen in dynamischen Zukunftsbereichen. Wer hingegen zu stark auf einzelne Trends oder Sektoren konzentriert, riskiert empfindliche Verluste, wenn sich die Marktrichtung ändert. Die Lösung liegt in einer strukturierten Kombination: der Core-Satellite-Strategie.

Diese Strategie verbindet systematisch ein breit aufgestelltes Basisportfolio mit fokussierten Zusatzinvestments. Das Kernstück, der sogenannte Core, besteht aus kostengünstigen ETFs, die breite Märkte abdecken und für langfristige Stabilität sorgen. Ergänzt wird dieser Kern durch sogenannte Satellites, also gezielte Themeninvestments mit höherem Renditepotenzial. Während der Core typischerweise 70 bis 80 Prozent des Portfolios ausmacht und Schwankungen dämpft, bieten die Satellites mit 20 bis 30 Prozent die Chance auf Überrenditen in vielversprechenden Zukunftsbereichen.

Diese Aufteilung schafft ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil und verhindert gleichzeitig eine zu starke Konzentration auf einzelne Wetten. Der entscheidende Vorteil: Das Portfolio bleibt flexibel anpassbar, ohne dass die stabile Basis gefährdet wird. Satellites können je nach Marktphase ausgetauscht oder angepasst werden, während der Core kontinuierlich für Wertzuwachs sorgt.

Als Basis für ein solches Portfolio eignet sich der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing hervorragend. Mit über 3'600 Einzeltiteln aus Industrie- und Schwellenländern bietet dieser ETF echte weltweite Streuung. Das Fondsvolumen von 17.7 Mrd. Fr. unterstreicht die Beliebtheit des Produkts, während die Gesamtkostenquote von lediglich 0.19 Prozent jährlich zu den günstigsten am Markt zählt. Der ETF bildet den FTSE All-World Index durch ein Sampling-Verfahren physisch nach und schüttet Dividenden quartalsweise aus. Die geografische Verteilung mit 59 Prozent USA, knapp 6 Prozent Japan und weiteren wichtigen Märkten sorgt für eine ausgewogene Risikostreuung über alle wesentlichen Wirtschaftsregionen hinweg. Diese breite Aufstellung macht den ETF zum idealen Stabilitätsanker für jedes langfristig orientierte Portfolio.

Ergänzend zu diesem soliden Fundament bietet sich für zukunftsorientierte Anleger der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C als Satellite-Baustein an. Künstliche Intelligenz transformiert derzeit ganze Industrien - von der Automatisierung über medizinische Diagnostik bis zur Softwareentwicklung. Die massive Investitionswelle in Rechenzentren, Halbleiter und KI-Infrastruktur unterstreicht die strukturelle Stärke dieses Segments. Der ETF investiert gezielt in Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und Datensicherheit und bildet den Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index vollständig physisch nach. Mit 134 Positionen konzentriert sich der Fonds auf die führenden Akteure des KI-Booms. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0.35 Prozent jährlich, die Erträge werden thesaurierend reinvestiert. Das Fondsvolumen von 5.7 Mrd. Fr. belegt das starke Anlegerinteresse an diesem Zukunftsthema. Als Satellite-Baustein ermöglicht dieser ETF die Partizipation an einem der wichtigsten Megatrends unserer Zeit, ohne das Gesamtportfolio zu dominieren oder die durch den Core geschaffene Stabilität zu gefährden.

Fazit: Die Kombination aus breit diversifiziertem Welt-ETF und fokussiertem KI-Investment zeigt, wie die Core-Satellite-Strategie in der Praxis funktioniert: Stabilität trifft auf Wachstumschancen - bei kontrolliertem Risiko.

Weitere Links:

Börsen-ABC: Die Geheimnisse hinter den Namen der ETF-Anbieter
Hebel-ETFs: Ihr Schlüssel zu höheren Renditen
Investieren in grüne ETFs: Chancen und Risiken

Bildquelle: rafastockbr / Shutterstock,Imagentle / Shutterstock.com,zhaoliang70 / Shutterstock.com

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Nachmittag
D-Wave Quantum-Aktie stärker: Übernahme von Quantum Circuits beschäftigt Anleger weiterhin
E.ON-Aktie im Minus: E.ON platziert milliardenschwere Bonds

finanzen.net News

Datum Titel
23:35 GNW-News: Aqua free startet mit "Shower2go" in den B2C-Markt: Mobile Reisedusche für sicheres Duschen ohne Legionellen für unterwegs
23:11 WDH/Wadephul in Washington: Mehr Konsens als Dissens mit den USA
23:08 Musks Satelliten-Internet Starlink kostenlos im Iran
23:07 GNW-News: Geotab Daten zeigen: EV-Batterien bleiben auch bei zunehmender Schnellladung stabil
23:06 Wadephul in Washington: Mehr Konsens als Dissenz mit den USA
22:36 BVB besiegt Werder Bremen und festigt Tabellenplatz Zwei
22:33 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächelt nach Rekordhoch
22:20 Aktien New York Schluss: Dow schwächelt nach Rekordhoch
21:39 Selenskyj räumt schwere Lage in der Ukraine ein
21:00 Devisen: Eurokurs bleibt leicht unter Druck

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.