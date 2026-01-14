Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026

Nach den turbulenten Vorjahren, die von geopolitischen Spannungen, Zinsänderungen und technologischen Umbrüchen geprägt waren, stellt sich die zentrale Frage: Wie lässt sich ein Portfolio aufbauen, das sowohl Stabilität bietet als auch gezielt von Wachstumschancen profitiert?

Die Herausforderung besteht darin, weder zu konservativ noch zu spekulativ zu agieren. Wer ausschliesslich auf breit diversifizierte Weltindizes setzt, verzichtet möglicherweise auf attraktive Renditechancen in dynamischen Zukunftsbereichen. Wer hingegen zu stark auf einzelne Trends oder Sektoren konzentriert, riskiert empfindliche Verluste, wenn sich die Marktrichtung ändert. Die Lösung liegt in einer strukturierten Kombination: der Core-Satellite-Strategie.

Diese Strategie verbindet systematisch ein breit aufgestelltes Basisportfolio mit fokussierten Zusatzinvestments. Das Kernstück, der sogenannte Core, besteht aus kostengünstigen ETFs, die breite Märkte abdecken und für langfristige Stabilität sorgen. Ergänzt wird dieser Kern durch sogenannte Satellites, also gezielte Themeninvestments mit höherem Renditepotenzial. Während der Core typischerweise 70 bis 80 Prozent des Portfolios ausmacht und Schwankungen dämpft, bieten die Satellites mit 20 bis 30 Prozent die Chance auf Überrenditen in vielversprechenden Zukunftsbereichen.

Diese Aufteilung schafft ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil und verhindert gleichzeitig eine zu starke Konzentration auf einzelne Wetten. Der entscheidende Vorteil: Das Portfolio bleibt flexibel anpassbar, ohne dass die stabile Basis gefährdet wird. Satellites können je nach Marktphase ausgetauscht oder angepasst werden, während der Core kontinuierlich für Wertzuwachs sorgt.

Als Basis für ein solches Portfolio eignet sich der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing hervorragend. Mit über 3'600 Einzeltiteln aus Industrie- und Schwellenländern bietet dieser ETF echte weltweite Streuung. Das Fondsvolumen von 17.7 Mrd. Fr. unterstreicht die Beliebtheit des Produkts, während die Gesamtkostenquote von lediglich 0.19 Prozent jährlich zu den günstigsten am Markt zählt. Der ETF bildet den FTSE All-World Index durch ein Sampling-Verfahren physisch nach und schüttet Dividenden quartalsweise aus. Die geografische Verteilung mit 59 Prozent USA, knapp 6 Prozent Japan und weiteren wichtigen Märkten sorgt für eine ausgewogene Risikostreuung über alle wesentlichen Wirtschaftsregionen hinweg. Diese breite Aufstellung macht den ETF zum idealen Stabilitätsanker für jedes langfristig orientierte Portfolio.

Ergänzend zu diesem soliden Fundament bietet sich für zukunftsorientierte Anleger der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C als Satellite-Baustein an. Künstliche Intelligenz transformiert derzeit ganze Industrien - von der Automatisierung über medizinische Diagnostik bis zur Softwareentwicklung. Die massive Investitionswelle in Rechenzentren, Halbleiter und KI-Infrastruktur unterstreicht die strukturelle Stärke dieses Segments. Der ETF investiert gezielt in Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und Datensicherheit und bildet den Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index vollständig physisch nach. Mit 134 Positionen konzentriert sich der Fonds auf die führenden Akteure des KI-Booms. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0.35 Prozent jährlich, die Erträge werden thesaurierend reinvestiert. Das Fondsvolumen von 5.7 Mrd. Fr. belegt das starke Anlegerinteresse an diesem Zukunftsthema. Als Satellite-Baustein ermöglicht dieser ETF die Partizipation an einem der wichtigsten Megatrends unserer Zeit, ohne das Gesamtportfolio zu dominieren oder die durch den Core geschaffene Stabilität zu gefährden.

Fazit: Die Kombination aus breit diversifiziertem Welt-ETF und fokussiertem KI-Investment zeigt, wie die Core-Satellite-Strategie in der Praxis funktioniert: Stabilität trifft auf Wachstumschancen - bei kontrolliertem Risiko.