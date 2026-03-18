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Prudential PLCShs Aktie 401276 / US74435K2042

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18.03.2026 02:45:55

Prudential FY Profit Climbs

Prudential PLCShs
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(RTTNews) - Prudential Plc. (PUK,PRU.L,2378.HK,K6S.SI) reported that its IFRS profit after tax for the year ended 31 December 2025 climbed to $4.119 billion from $2.415 billion last year. Basic earnings per share based on IFRS profit after tax were 154.2 US cents up from 84.1 US cents in the prior year.

Earnings per share based on adjusted operating profit grew by 12 per cent to 101.4 cents per share with adjusted operating profit before tax up 5 per cent to $3.306 billion.

The Board has approved a total dividend of 26.60 cents per share for 2025, representing a 15 per cent increase compared with the previous year. This includes a second interim dividend of 18.89 cents per share for 2025.

The company said it will carry the momentum of 2025 into 2026 and is confident in its double digit growth trajectory across key metrics, putting it firmly on track to achieve its 2027 financial objectives.

PUK closed Tuesday's regular trading at $29.54 up $0.15 or 0.51%. But in the after-hours trading, the stock dropped $0.22 or 0.74%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’963.51 17.03.2026 17:30:00
Long 11’982.15 18.40 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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