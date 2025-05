Prosus sieht 2024/2025 unerwartet hohen Gewinn bei E-Commerce

Von Michael Susin

DOW JONES--Prosus rechnet für das Geschäftsjahr 2024/25 per Ende März mit einem unerwartet guten Ergebnis in ihrer E-Commerce-Sparte. Die in Amsterdam börsennotierte Investmentgruppe, die sich auf Internetunternehmen für Endverbraucher konzentriert, sieht für das E-Commerce-Portfolio einen bereinigten Betriebsgewinn von mehr als 435 Millionen US-Dollar. Die von Prosus im Oktober genannte Zielsetzung lag bei 400 Millionen Dollar. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 strebt Prosus mindestens dasselbe Niveau an, nachdem das neue Geschäftsjahr "gut angelaufen" sei.

Prosus ist eine Beteiligungsgesellschaft, die durch den Naspers-Konzern gegründet wurde. Die Dienstleistungen für Privatkunden umfassen die Segmente Kleinanzeigen, Zahlungsverkehr und Fintech sowie Food Delivery und andere Online-Geschäfte wie Etail und Travel.

Der Essenslieferdienst Just Eat Takeway.com dürfte im Laufe des Jahres von Prosus übernommen werden. Im Februar haben beide Unternehmen eine bedingte Vereinbarung (conditional agreement) unterzeichnet, derzufolge Prosus den Essenslieferdienst für 4,1 Mrd EUR übernehmen würde. Das Angebot von 20,30 Euro je Aktie wird voraussichtlich im zweiten Quartal veröffentlicht.

