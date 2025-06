Sorge um mögliche Eskalation des Nahostkrieges: Asiens Börsen schwach

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch in Rot.

So eröffnete der SMI bereits leichter und verharrte auch anschliessend im Minus. Er beendete die Sitzung 0,40 Prozent tiefer bei 11'959,47 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegten sich auf rotem Terrain. Sie gaben letztlich 0,27 Prozent auf 16'561,03 Zähler bzw. 0,38 Prozent auf 1'955,40 Einheiten nach.

Die Märkte weltweit harrten am Mittwoch zweier Dinge: der weiteren Entwicklung im Nahost-Konflikt und der Fed-Zinsentscheidung am Abend. So stehe nach der plötzlichen Abreise von Donald Trump vom G7-Gipfel die Frage nach einem möglichen Eintritt der USA in den Konflikt im Raum. "Die Welt ist einmal mehr der Unberechenbarkeit von Trump ausgeliefert", schrieb ein Händler hierzu. Zudem erreiche das ganze durch den "Juneteenth"-Feiertag in den USA und damit einem für viele langen Wochenende eine nochmals andere Dimension.

"Der Zeitpunkt, an der Börse zu kaufen wenn die Kanonen donnern, könnte also noch nicht gekommen sein." Niemand wisse derzeit, wie weit die Welt von einem Flächenbrand in der Region entfernt sei. Und in dieser Gemengelage müssen sich die Notenbanker des Fed am Abend zu ihrem weiteren Kurs äussern. Zwar gilt eine Zinssenkung als ausgeschlossen, die begleitenden Kommentare und vor allem die Prognosen (Dot Plots) der FOMC-Mitglieder könnten allerdings durchaus brisant werden. Denn sollten die US-Währungshüter nur noch eine Zinssenkung im 2025 anvisieren, wäre das eine klare Kampfansage an die US-Regierung, so die Commerzbank.

Von der SNB gilt hingegen am Donnerstag eine Senkung des Leitzinses auf dann Null Prozent als gesetzt. Die grosse Frage ist, ob sie schon jetzt oder im Herbst wieder Negativzinsen einführen wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gab am Mittwoch nach.

Der DAX startete knapp im Minus und rutschte im Verlauf etwas deutlicher in die Verlustzone. Letztlich gab er 0,50 Prozent auf 23'317,81 Zähler nach.

Die Situation in Nahost und die anstehende US-Leitzinsentscheidung hat am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zu Vorsicht und Zurückhaltung geführt. Den Krieg zwischen Israel und Iran betreffend, schaut die Welt zunehmend in Richtung USA. Für den weiteren Verlauf gilt es aktuell als entscheidend, wie sich die USA verhalten. So könnte etwa ein militärisches Eingreifen der Supermacht drohen, nachdem US-Präsident Trump die "bedingungslose Kapitulation" des Iran forderte.

Zudem schrieb er auf der Plattform Truth Social: "Wir haben jetzt die vollständige und totale Kontrolle über den Himmel über dem Iran", ohne zu erklären, wen er mit "wir" meinte, nachdem Israel zuvor von einer "vollen Luftüberlegenheit im Himmel über Teheran" gesprochen hatte. Obendrein drohte er indirekt Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei mit den Worten, man wisse, wo er sich versteckt halte, werde ihn aber vorerst nicht töten.

"Mit der Frage nach dem Eintritt der USA in den Nahost-Konflikt ist die Börse wie schon im Zollkonflikt einmal mehr der Unberechenbarkeit eines Donald Trump ausgeliefert", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Die Welt fragt sich, warum der US-Präsident am Dienstag früher als geplant den G7-Gipfel verlassen hat, und warum er die Menschen in Teheran auffordert, die Stadt zu verlassen, obwohl doch die potenziell auszuschaltenden Atomanlagen gar nicht in der Hauptstadt stehen."

Abseits vom Kriegsschauplatz wird an diesem Abend der Fokus in Richtung US- Geldpolitik gehen. Erwartet wird, dass die Notenbank Fed den Leitzins unverändert beibehält, weshalb vor allem der wirtschafts- und geldpolitische Ausblick beachtet werden dürfte.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch ohne grosse Ausschläge.

Der Dow Jones startete bereits wenig bewegt und kam auch bis zum Handelsende nicht recht vom Fleck. Er beendete die Sitzung 0,10 Prozent tiefer bei 42'171,66 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete derweil knapp im Plus und behielt seine leicht positive Tendenz schliesslich bei. Er verabschiedete sich 0,13 Prozent höher bei 19'546,27 Zählern in den Feierabend.

Wie erwartet hat die Notenbank das Leitzinsband bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Mit Blick auf die Wachstumsprognose für das laufende Jahr zeigte sich die Fed etwas zurückhaltender. Die Unsicherheit über die weiteren Perspektiven habe nachgelassen, bleibe aber hoch, hiess es aus Washington.

ASIEN

Die wichtigstem Börsen Asiens verbuchen im Donnerstagshandel Verluste.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 0,74 Prozent auf 38'599 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,86 Prozent schwächer bei 3'360 Zählern.

In Hongkong sackt der Hang Seng derweil um 2,02 Prozent auf 23'231 Einheiten ab.

Die Aussicht auf eine Eskalation des Nahostkrieges belastet am Donnerstag die asiatischen Aktienmärkte. Laut einem Bloomberg-Bericht könnten die USA schon in den nächsten Tagen in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingreifen und den Mullahstaat angreifen. US-Präsident Donald Trump äusserte sich nicht eindeutig zu einem möglichen Eingreifen der USA, schloss einen solchen Schritt aber auch nicht völlig aus, nachdem der oberste Führer des Iran, Ali Khamenei, die Trump-Forderung nach einer Kapitulation zurückgewiesen hatte. Von Panik kann aber keine Rede sein.

Der Zinsentscheid der US-Notenbank brachte indes keine Überraschungen und gibt dem Markt daher kaum Impulse. Wie erwartet hielt die Fed den Leitzins stabil und die Tür für weitere Zinssenkungen im zweiten Halbjahr offen. Jedoch senkten die Währungshüter ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr. Während der anschliessenden Pressekonferenz wies Fed-Chairman Jerome Powell aber zugleich auf erhöhte Inflationsgefahren hin, die sich aus der Zollpolitik der US-Regierung und dem Nahostkonflikt ergeben könnten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires