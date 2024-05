NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Prosus nach Ernennung des iFood-Chefs Fabricio Bloisi zum neuen Vorstandsvorsitzenden auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Er hätte einen Kapital-Allokator mit entsprechender Marktexpertise bevorzugt, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ervin Tu habe jetzt aber mehr Zeit für seine Rolle als CIO, und dies sei ein qualitativ hochwertiger Schritt./ajx/gl;