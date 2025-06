FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Silvia Cuneo weist in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar auf den Zwischenbericht und den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche hin - zwei Events, in denen sie Kurstreiber sieht./ag/tih;