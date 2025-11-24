|
Procimmo-Fonds übernimmt Produktionsgebäude von "Mammut" in Seon
Der Kauf wurde laut dem Immofonds durch einen Teil der im Rahmen der im Oktober durchgeführten Kapitalerhöhung finanziert und erfolgt als "Sale-and-Rentback"-Transaktion. Dadurch könne Mammut den Standort bis zum geplanten Umzug Mitte 2027 weiter nutzen.
Procimmo sei bereits auf der Suche nach zukünftigen Mietern, um den Betrieb des Standorts nach Auszug von Mammut sicherzustellen.
