Procimmo-Fonds übernimmt Produktionsgebäude von "Mammut" in Seon

Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate SICAV Industrial hat das Produktionsgebäude der Outdoor-Kleidermarke "Mammut" in Seon (AG) gekauft. Der Kauf erfolgt laut einer Mitteilung vom Montag im Rahmen des Umzuges des Hauptsitzes der Mammut Sports Group AG von Seon ins benachbarte Lenzburg.

Der Kauf wurde laut dem Immofonds durch einen Teil der im Rahmen der im Oktober durchgeführten Kapitalerhöhung finanziert und erfolgt als "Sale-and-Rentback"-Transaktion. Dadurch könne Mammut den Standort bis zum geplanten Umzug Mitte 2027 weiter nutzen.

Procimmo sei bereits auf der Suche nach zukünftigen Mietern, um den Betrieb des Standorts nach Auszug von Mammut sicherzustellen.

sta/rw

Freiburg (awp)