Prime Day mit deutlichem Erfolg: Amazon-Aktie bleibt trotzdem unbeeindruckt

• Amazon Prime Day erneut ein grosser Erfolg• Umsatzhoch bei doppelter Zahl der Verkaufstage• KI und Influencer gewinnen an Bedeutung

Auch dieses Jahr war Amazons Prime Day ein voller Erfolg. Konkrete Zahlen sind bisher jedoch Mangelware, von dem Unternehmen hiess es nur, dass Schnäppchen vieler bekannter Marken sowie auf Amazon-eigene Produkte lockten - und von diesen seien "mehr als bei jedem anderen viertägigen Verkaufsevent zuvor" verkauft worden.

"TechCrunch" berichtete aber unter Berufung auf eine Analyse von Adobe Analytics, dass Amazon-Kunden während des Events rund 24,1 Milliarden US-Dollar online ausgegeben hätten. Das entsprach dem Volumen von zwei Black Fridays und bedeutet ein Plus von 30,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die stärksten Umsatzzuwächse entfielen demnach auf Haushaltsgeräte (+112 Prozent), Bürobedarf (+105 Prozent), Elektronik (+95 Prozent) und Bücher (+81 Prozent).

Der Erfolg dieses Jahr überrascht dabei jedoch nicht, schliesslich wurde das Event erstmals von zuvor zwei Tagen auf vier Tage Laufzeit ausgeweitet und ging diesmal vom 8. bis zum 11. Juli 2025. Ein Vergleich mit früheren Jahren ist somit nur bedingt aussagekräftig.

KI und Influencer als Treiber

Zu verdanken sei das diesjährige Umsatzhoch zunehmend auch generativer Künstlicher Intelligenz. So habe Adobe bei KI-gestützten Kanälen wie Chatbots und smarte Browser einen Traffic-Zuwachs von 3.300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr registriert. Insgesamt blieb der Anteil von GenAI am gesamten Traffic aber gering. Der Löwenanteil entfällt weiterhin auf E-Mail-Marketing und bezahlte Suchanzeigen.

Ein wichtiger Treiber sei auch Social Media gewesen. So seien Influencer für beachtliche 19,9 Prozent der Onlineverkäufe während des Prime Day verantwortlich, was einem Plus von 15 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Ihre Konversionsrate lag laut Adobe etwa zehnmal höher als die allgemeiner Social-Media-Kanäle.

Wichtigste Vertriebskanal im Onlinehandel war nach wie vor Paid Search mit einem Anteil von 28,5 Prozent. Dieser Wert lag um 5,6 Prozent über dem Vorjahresniveau.

So reagiert die Amazon-Aktie

Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie hatte am Montag lediglich um 0,30 Prozent auf 225,69 Dollar zugelegt. Am Dienstag geht es vorbörslich zeitweise um 0,05 Prozent auf 225,81 Dollar aufwärts.

Redaktion finanzen.ch