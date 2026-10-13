Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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13.10.2026 12:26:39
Pluszeichen in Paris: CAC 40 mit grünem Vorzeichen
Der CAC 40 performt aktuell positiv.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.26 Prozent höher bei 7’853.60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.332 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.263 Prozent auf 7’853.50 Punkte an der Kurstafel, nach 7’832.88 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7’878.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’849.12 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’179.77 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 8’364.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’934.26 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.17 Prozent abwärts. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 90’319 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 202.513 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8.11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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