Pluszeichen in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind

Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.66 Prozent fester bei 6’381.88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 49.225 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.301 Prozent auf 6’359.08 Punkte an der Kurstafel, nach 6’340.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’355.22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’388.95 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 1.76 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 08.07.2025, den Wert von 6’225.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, stand der S&P 500 noch bei 5’663.94 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, bei 5’319.31 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.75 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’427.02 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit NortonLifeLock (+ 9.66 Prozent auf 31.00 USD), Gilead Sciences (+ 8.40 Prozent auf 119.54 USD), Monster Beverage (+ 6.97 Prozent auf 65.04 USD), Albemarle (+ 5.67 Prozent auf 74.03 USD) und Micron Technology (+ 5.22 Prozent auf 117.71 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen The Trade Desk A (-39.68 Prozent auf 53.28 USD), Under Armour (-21.61 Prozent auf 5.21 USD), Under Armour (-21.13 Prozent auf 4.95 USD), DoorDash (-5.47 Prozent auf 256.16 USD) und Datadog A (-4.91 Prozent auf 129.68 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 ist die The Trade Desk A-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’788’386 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.755 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

