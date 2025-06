Pluszeichen in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.80 Prozent fester bei 19’396.65 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.239 Prozent auf 19’288.66 Punkte an der Kurstafel, nach 19’242.61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19’224.70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’396.99 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17’977.73 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.03.2025, den Wert von 18’350.19 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 03.06.2024, einen Stand von 16’828.67 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 0.601 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Compugen (+ 18.00 Prozent auf 1.77 USD), Nortech Systems (+ 17.28 Prozent auf 10.79 USD), Harvard Bioscience (+ 10.38 Prozent auf 0.45 USD), 3D Systems (+ 9.48 Prozent auf 1.68 USD) und Geron (+ 9.44 Prozent auf 1.57 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen CSG Systems International (-5.59 Prozent auf 62.62 USD), Corcept Therapeutics (-3.11 Prozent auf 69.45 USD), JetBlue Airways (-2.56 Prozent auf 5.15 USD), Taylor Devices (-2.36 Prozent auf 36.06 USD) und MarketAxess (-2.31 Prozent auf 213.95 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’427’096 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.005 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Integra LifeSciences-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch