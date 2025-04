Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Schlussendlich erhöhte sich der SDAX im XETRA-Handel um 1.12 Prozent auf 15’403.43 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 85.156 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.518 Prozent fester bei 15’312.05 Punkten in den Handel, nach 15’233.14 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15’492.11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 15’297.35 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 14’847.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, notierte der SDAX bei 13’711.33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der SDAX mit 14’294.62 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10.92 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 16’693.16 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13’599.16 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 8.58 Prozent auf 13.67 EUR), Drägerwerk (+ 7.87 Prozent auf 68.50 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 7.23 Prozent auf 8.60 EUR), Klöckner (+ 7.06 Prozent auf 7.89 EUR) und Salzgitter (+ 6.47 Prozent auf 25.00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Energiekontor (-3.92 Prozent auf 45.35 EUR), SMA Solar (-3.59 Prozent auf 14.50 EUR), SGL Carbon SE (-2.97 Prozent auf 3.27 EUR), Sixt SE St (-2.27 Prozent auf 77.35 EUR) und Amadeus Fire (-1.70 Prozent auf 75.00 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’771’485 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.811 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

2026 präsentiert die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8.65 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch