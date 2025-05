Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.49 Prozent leichter bei 16’130.63 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 87.991 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.318 Prozent auf 16’261.81 Punkte an der Kurstafel, nach 16’210.32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 16’261.81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16’105.44 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 0.687 Prozent nach. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 07.04.2025, den Stand von 13’935.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2025, wies der SDAX einen Wert von 14’611.88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2024, wies der SDAX einen Wert von 14’772.72 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16.16 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 16’693.16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 5.43 Prozent auf 1.36 EUR), Schaeffler (+ 3.80 Prozent auf 3.93 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.18 Prozent auf 61.60 EUR), Drägerwerk (+ 2.81 Prozent auf 62.10 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.61 Prozent auf 34.64 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Klöckner (-5.91 Prozent auf 6.53 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4.24 Prozent auf 63.30 EUR), Sixt SE St (-3.28 Prozent auf 84.15 EUR), SCHOTT Pharma (-3.14 Prozent auf 24.70 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3.01 Prozent auf 8.38 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 1’134’367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Fielmann-Aktie macht im SDAX mit 4.577 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.44 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

