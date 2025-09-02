Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’088 -0.7%  SPI 16’738 -0.9%  Dow 45’219 -0.7%  DAX 23’487 -2.3%  Euro 0.9362 -0.2%  EStoxx50 5’291 -1.4%  Gold 3’527 1.5%  Bitcoin 89’071 2.0%  Dollar 0.8042 0.4%  Öl 69.2 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Stanley Druckenmiller: So ist das Depot des Starinvestors im 2. Quartal 2025 aufgestellt
Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten
SU7 von Tesla-Rivale Xiaomi startet fulminant - Marktanteile in China vor Umwälzungen?
SGS-Aktie: Übernahme von Fulcrum Robotics
dormakaba-Aktie knickt dennoch ein: Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 geplant - Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2024/25
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2025 19:07:40

Piloten bereiten Urabstimmung für Lufthansa-Streik vor - Agenturen

Lufthansa
7.26 CHF -2.69%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die Tarifverhandlungen bei der Lufthansa über die betriebliche Altersversorgung sind Agenturberichten zufolge gescheitert. Wie Reuters und DPA-AFX berichten, hat die zuständige Tarifkommission der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bei der Gewerkschaftsspitze eine Urabstimmung für einen möglichen Streik bei der Lufthansa-Kernmarke beantragt. Das geht laut Agenturen aus einem Schreiben an die Mitglieder hervor.

Die VC war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ein Sprecher der Lufthansa sagte auf Anfrage von Dow Jones Newswires, das Unternehmen sei von der Gewerkschaft noch nicht informiert worden, so dass er die Berichte nicht kommentieren könne.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 13:07 ET (17:07 GMT)

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten