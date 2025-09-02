|Kurse + Charts + Realtime
02.09.2025 19:07:40
Piloten bereiten Urabstimmung für Lufthansa-Streik vor - Agenturen
DOW JONES--Die Tarifverhandlungen bei der Lufthansa über die betriebliche Altersversorgung sind Agenturberichten zufolge gescheitert. Wie Reuters und DPA-AFX berichten, hat die zuständige Tarifkommission der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bei der Gewerkschaftsspitze eine Urabstimmung für einen möglichen Streik bei der Lufthansa-Kernmarke beantragt. Das geht laut Agenturen aus einem Schreiben an die Mitglieder hervor.
Die VC war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ein Sprecher der Lufthansa sagte auf Anfrage von Dow Jones Newswires, das Unternehmen sei von der Gewerkschaft noch nicht informiert worden, so dass er die Berichte nicht kommentieren könne.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2025 13:07 ET (17:07 GMT)
