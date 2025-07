PepsiCo-Aktie steigt: PepsiCo beschleunigt Wachstumstempo

So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um ein Prozent auf 22,7 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Purchase mitteilte. Das organische Wachstum - bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte - legte um 2,1 Prozent zu und damit stärker als von Analysten erwartet. Dabei verbesserte sich das Geschäft in Nordamerika und legte an Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu, wie Konzernchef Ramon Laguarta erläuterte. International setze das Unternehmen seinen guten Lauf fort.

Der Nettogewinn brach wegen einer milliardenschwerer Abschreibungen ein, das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel hingegen ebenfalls besser aus als vom Markt angenommen. Während Laguarta auf Wachstum im internationalen Geschäft setzt, sollen die "Initiativen zur Verbesserung unserer Geschäftsentwicklung in Nordamerika" beschleunigt werden. Dazu gehören neben Produktneuerungen auch weitere Einsparungen.

PepsiCo bekräftigte daher seine Jahresprognose und erwartet weiter ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zu konstanten Wechselkursen auf Vorjahresniveau.

Die PepsiCoAktie steigt im Donnerstagshandel an der NASDAQ zeitweise um 7,54 Prozent auf 145,56 US-Dollar.

PURCHASE (awp international)