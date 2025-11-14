Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.11.2025 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal am Freitagabend in Rot

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 54,37 EUR.

Die PayPal-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 54,37 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'755 Punkten realisiert. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,24 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,17 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 121'084 PayPal-Aktien.

Am 17.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 66,75 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,60 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 9,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. PayPal liess sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 8.47 Mrd. USD gegenüber 7.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2028 7,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

