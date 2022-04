Patentanmeldungen in der Schweiz: Roche verdrängt ABB vom ersten Platz

• Patentanmeldungen auf Rekordniveau• Patente im Bereich Medizintechnik mit zweistelligem Zuwachs• Roche verdrängt ABB

Pandemiebedingt waren 2020 tendenziell weniger Patente eingetragen worden. Wie in einer Mitteilung des Europäischen Patentamts zu lesen ist, hat die Gesamtzahl der 2021 angemeldeten Patente mit 188‘600 und einem Plus von 4,5 Prozent ein neues Rekordniveau erreicht.



Schweiz an der Spitze

Auch 2021 bleibt die Schweiz weltweit erfolgreichste Land im Melden von Erfindungen, und zwar verfügt das Land über die höchste Zahl von Patentanmeldungen pro Kopf, gefolgt von Schweden und Dänemark. Zum Vergleich: Deutschland kann 2022 auch ein Plus von 0,3 Prozent bei den angemeldeten Patenten verzeichnen. Pro Kopf gerechnet, liegt es jedoch mit seinen 25‘954 Patenten, auf Platz 6.

Die Anzahl der Patentanmeldungen pro Kopf bezeichnet der Sprecher des Patentamtes, Rainer Osterwalder, in einem Interview mit dem SRF als "Indikator für die Innovationsintensität in der Schweiz und daher sehr relevant. Sie zeigt, dass in der Schweiz langfristig geplant wird, was technische Innovationen anbelangt."

Die Zahl der Patentanmeldungen wird auch als Indikator für die Investition in Forschung- und Entwicklung von Unternehmen betrachtet. Insgesamt belegen die Digitale Kommunikation mit 15‘400 angemeldeten Patenten und einem Zuwachs von 9,4 Prozent, die Medizintechnik mit 15‘321 Patenten und einem Plus von 0,8 Prozent sowie die Computertechnologie mit 14‘671 Anmeldungen und einem Wachstum von 9,7 Prozent die ersten Plätze.

Nach Kantonen aufgeteilt, ergibt sich folgende Rangliste: Der Kanton Waadt liegt unangefochten an der Spitze, wobei Zürich deutlich aufschliessen konnte und Rang zwei, vor Basel-Stadt, belegt. Danach folgen Aargau, Genf und Neuenburg.

Erfolgreiche Schweizer Unternehmen

Für die Schweiz lohnt vor allem der Bereich der Medizintechnik einen genaueren Blick: Die Schweiz kann 6 Prozent aller Patente im Bereich der Medizintechnik, zu dem zum Teil auch die Patente der grossen Pharmaunternehmen gehören, für sich beanspruchen und legt damit im Vergleich zum Vorjahr um unglaubliche 18,5 Prozent zu.

Aber auch im Bereich der Messtechnik, zu dem auch die Uhren gehören, liegt die Schweiz mit vorne. "Die Schweiz ist im Bereich der Messtechnik sehr stark aufgestellt", sagt Osterwalder gegenüber dem SRF, besonders der Uhrenhersteller Swatch ist als Branchenleader im Bereich Technologie bei Europäischen Patentamt verzeichnet.

Die Rangliste der Schweizer Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen führt 2021 wieder der Pharmakonzern Roche mit 633 Patentanmeldungen vor dem Energie- und Automatisierungstechnik-KonzernABB an. Dann folgen Nestlé und Swatch.

Redaktion finanzen.net