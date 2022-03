Swatch-Aktie schliesst fester: Swatch meldet Rücktritt von Mougahed Darwish aus Konzernleitung

Nach 55 Jahren im Unternehmen trete Darwish per 1. April 2022 in den Ruhestand, teilte Swatch am Montag mit. Seine Position in der Konzernleitung werde nicht neu besetzt. Im SIX-Handel am Dienstag ging die Swatch-Aktie 5,69 Prozent fester bei 273,00 Franken aus dem Handel.

jl/cg

Biel (awp)