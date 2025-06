NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Underweight" belassen. Mai-Daten des US-Gesundheitsforschungsunternehmens Iqvia hätten ihn zu dem Schluss geführt, dass sich seine Erwartung eines achtprozentigen US-Umsatzwachstums auf Basis konstanter Wechselkurse für das zweite Quartal als zu optimistisch erweisen könnte, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag;