Partners Group-Aktie: Portfoliounternehmen Esentia feiert Börsendebüt in Mexiko

Der Betreiber von Erdgasinfrastruktur im Midstream-Bereich, also dem Transport und der Lagerung von Erdgas, in Mexiko habe im Rahmen des Börsengangs 224 Millionen Aktien zu einem Preis von 45 mexikanischen Peso (knapp 2 Franken) pro Aktie platziert, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag.

Zudem seien Aktien von Esentia im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer in den USA und auch ausserhalb der USA verkauft worden, so die Mitteilung weiter. Die Aktie wird an der mexikanischen Börse nun unter dem Kürzel "ESENTIA" gehandelt. Nach dem IPO und unter der Annahme, dass die Option zum Kauf zusätzlicher Aktien nicht ausgeübt wird, halten mit Partners Group verbundene Fonds immer noch rund 70 Prozent der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Esentia-Stammaktien.

Partners Group unterstützt Esentia laut den Angaben seit 2014 und sei massgeblich an der Transformation des Unternehmens vom Pipeline-Entwickler zu einem führenden Betreiber eines integrierten Gasnetzes beteiligt gewesen. Seit der Investition von Partners Group habe Esentia seine Gesamtkapazität um das 6,1-Fache gesteigert und sein Pipelinenetz von 508 Kilometern im Jahr 2014 auf über 2000 Kilometer im Jahr 2025 erweitert.

Baar (awp)