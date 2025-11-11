Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Strategie im Fokus 11.11.2025 09:39:00

Orell Füssli-Aktie leichter: Konzern setzt verstärkt auf digitale Identitäten und Wachstum bis 2028

Orell Füssli (OF) hat vor dem Kapitalmarkttag am Dienstag seine strategischen Prioritäten bis 2028 bekräftigt.

Orell Fuessli
112.64 CHF -0.17%
Kaufen Verkaufen
Der Fokus liegt auf dem weiteren Ausbau der Aktivitäten im wachsenden Markt für digitale Identitäten und Nachweise.

An den Finanzzielen hält Orell Füssli fest: Bis 2028 soll der Umsatz auf 300 Millionen Franken steigen und die EBIT-Marge mindestens 8 Prozent betragen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2024 lag der Umsatz bei 252,5 Millionen, während die EBIT-Marge mit 8,9 Prozent bereits über dem Zielwert lag. Zudem sollen weiterhin 60 bis 80 Prozent des Reingewinns als Dividende ausgeschüttet werden.

Seit Einführung der Wachstumsstrategie 2022 liegt OF nach eigenen Angaben über Plan. Bis Ende 2024 stieg der Umsatz um 16 Prozent und der EBIT um 52 Prozent. Das Kerngeschäft in den Bereichen Buchhandel und Sicherheitsdruck bleibe die Ertragsbasis, während das Geschäft mit digitalen Identitäten über die Tochter Procivis zusätzliche Wachstumsimpulse liefern soll, heisst es in einer Mitteilung.

Strategische Schwerpunkte Bildungsverlage und digitalen Identitäten

Für die zweite Hälfte der Strategieperiode bis 2028 kündigt das Unternehmen Massnahmen in allen Bereichen an. Im Sicherheitsdruck plant OF die Einführung neuer Innovationen und Track-&-Trace-Lösungen sowie den gezielten Ausbau der internationalen Präsenz. Im Buchhandel liege der Schwerpunkt auf der weiteren Stärkung der Marktführerschaft im stationären und Online-Geschäft sowie auf der Erweiterung des Filialnetzes.

Der Bildungsbereich (Verlage) soll durch die Zusammenführung von Backoffice- und IT-Bereichen effizienter aufgestellt und das digitale Lernangebot erweitert werden. Bei Procivis, dem auf digitale Identitäten spezialisierten Softwareunternehmen von OF, steht der Aufbau einer starken nationalen und internationalen Marktposition im Vordergrund.

Die Orell Füssli-Aktie zeigt sich am Dienstag an der SIX zeitweise mit Verlusten von 0,44 Prozent bei 112,50 Franken.

jl/uh

Zürich (awp)

