Optimismus in New York: S&P 500 in Grün

Am Donnerstag springt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 1.32 Prozent auf 5’446.95 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 42.205 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.168 Prozent auf 5’384.88 Punkte an der Kurstafel, nach 5’375.86 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5’371.96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’455.97 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 4.09 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 24.03.2025, einen Wert von 5’767.57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.01.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’101.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2024, lag der S&P 500 bei 5’071.63 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2025 bereits um 7.18 Prozent zurück. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Hasbro (+ 15.43 Prozent auf 60.82 USD), ServiceNow (+ 15.03 Prozent auf 934.81 USD), ResMed (+ 10.38 Prozent auf 236.70 USD), Allegion (+ 9.97 Prozent auf 139.07 USD) und Microchip Technology (+ 9.92 Prozent auf 46.09 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Fiserv (-16.08 Prozent auf 182.18 USD), LKQ (-10.70 Prozent auf 37.62 USD), Alaska Air Group (-10.67 Prozent auf 41.19 USD), IBM (-7.65 Prozent auf 226.71 USD) und Robert Half (-6.80 Prozent auf 43.29 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 15’555’699 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.702 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch