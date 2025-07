Gewinne in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.39 Prozent fester bei 6’287.41 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 47.893 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.051 Prozent auf 6’266.47 Punkte an der Kurstafel, nach 6’263.26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 6’251.44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’289.04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.453 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 10.06.2025, den Wert von 6’038.81 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2025, einen Stand von 5’268.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2024, wies der S&P 500 5’633.91 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 7.14 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’289.04 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit United Airlines (+ 16.76 Prozent auf 93.62 USD), Delta Air Lines (+ 13.71 Prozent auf 57.65 USD), Alaska Air Group (+ 10.90 Prozent auf 55.15 USD), Southwest Airlines (+ 9.37 Prozent auf 37.78 USD) und Albemarle (+ 6.48 Prozent auf 75.38 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Autodesk (-7.21 Prozent auf 285.12 USD), PTC (-5.71 Prozent auf 198.46 USD), AES (-4.79 Prozent auf 12.63 USD), Palo Alto Networks (-4.71 Prozent auf 196.36 USD) und Fortinet (-4.60 Prozent auf 102.70 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 20’269’220 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.387 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch