12.11.2025 12:14:36
On-Aktie gewinnt zweistellig: Starke Quartalszahlen und erhöhter Ausblick beflügeln
Der Laufschuhhersteller On hat im dritten Quartal 2025 Umsatz und Betriebsgewinn deutlich gesteigert.
Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 794,4 Millionen Franken, bereinigt um Währungseffekte sogar um 35 Prozent. Das Wachstum kam aus allen Regionen und Produktkategorien, wie das in den USA kotierte Zürcher Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) legte um 50 Prozent auf 179,9 Millionen Franken zu, die Marge erreichte 22,6 Prozent nach 18,9 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich erzielte On einen Reingewinn von 118,9 Millionen Franken - fast drei Mal so viel wie im Vorjahr.
Laut On sind die Verbesserungen auf Effizienzsteigerungen, die anhaltend hohe Nachfrage und die verstärkte Positionierung im Premium-Segment zurückzuführen. Zudem seien die Wechselkurseffekte weniger negativ gewesen als im Vorjahr.
Angesichts der positiven Entwicklung erhöht On den Ausblick für das Gesamtjahr 2025: Neu wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 34 Prozent erwartet (bisher "mindestens" 31%), dies bei einer bereinigten EBITDA-Marge von über 18 Prozent (bisher 17,0-17,5%).Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnt die On-Aktie zeitweise 10,18 Prozent auf 38,76 US-Dollar.
jl/uh
Zürich (awp)
