Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’776 0.6%  SPI 17’592 0.5%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’368 1.2%  Euro 0.9248 -0.3%  EStoxx50 5’792 1.2%  Gold 4’131 0.1%  Bitcoin 84’007 2.0%  Dollar 0.7994 -0.1%  Öl 64.8 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278Alcon43249246
Top News
On-Aktie gewinnt zweistellig: Starke Quartalszahlen und erhöhter Ausblick beflügeln
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
Warnsignale von Goldman Sachs und Morgan Stanley: Steht eine Marktkorrektur bevor?
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
LVMH-Aktie fester: Einstieg bei an La Joux-Perret
Suche...
Plus500 Depot

On Aktie 113454047 / CH1134540470

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wachstum im Blick 12.11.2025 12:14:36

On-Aktie gewinnt zweistellig: Starke Quartalszahlen und erhöhter Ausblick beflügeln

On-Aktie gewinnt zweistellig: Starke Quartalszahlen und erhöhter Ausblick beflügeln

Der Laufschuhhersteller On hat im dritten Quartal 2025 Umsatz und Betriebsgewinn deutlich gesteigert.

On
31.03 CHF 10.11%
Kaufen Verkaufen
Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde vor diese Hintergrund erneut erhöht.

Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 794,4 Millionen Franken, bereinigt um Währungseffekte sogar um 35 Prozent. Das Wachstum kam aus allen Regionen und Produktkategorien, wie das in den USA kotierte Zürcher Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) legte um 50 Prozent auf 179,9 Millionen Franken zu, die Marge erreichte 22,6 Prozent nach 18,9 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich erzielte On einen Reingewinn von 118,9 Millionen Franken - fast drei Mal so viel wie im Vorjahr.

Laut On sind die Verbesserungen auf Effizienzsteigerungen, die anhaltend hohe Nachfrage und die verstärkte Positionierung im Premium-Segment zurückzuführen. Zudem seien die Wechselkurseffekte weniger negativ gewesen als im Vorjahr.

Angesichts der positiven Entwicklung erhöht On den Ausblick für das Gesamtjahr 2025: Neu wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 34 Prozent erwartet (bisher "mindestens" 31%), dies bei einer bereinigten EBITDA-Marge von über 18 Prozent (bisher 17,0-17,5%).

Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnt die On-Aktie zeitweise 10,18 Prozent auf 38,76 US-Dollar.

jl/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

On-Aktie: On Holding AG - Eine Revolution des Laufgefühls
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
E.ON-Aktie sinkt dennoch: Bereinigtes Ergebnis gesteigert

Bildquelle: On Holding AG

Nachrichten zu On

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu On

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

Schnell noch Plätze sichern!

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:56 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
10:05 Zoll-Hoffnungen beflügeln SMI
10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:28 SG-Marktüberblick: 12.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke zurückerobert
11.11.25 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf adidas AG
11.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lonza, Novartis, Roche, Straumann
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’288.47 19.54 S82BOU
Short 13’561.34 13.73 UIDBSU
Short 14’052.01 8.95 SJLB4U
SMI-Kurs: 12’776.01 12.11.2025 12:00:29
Long 12’224.17 18.96 S6EBMU
Long 11’964.92 13.73 SRQB1U
Long 11’464.40 8.95 BK5S8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

On 31.03 10.11% On

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie in Grün: Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT mit herben Abschlägen am Mittag
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett übergibt Führung an Greg Abel und erhöht Spendentempo
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:14 BSW-Minister zu Streit in Fraktion: 'Schwierige Situation'
12:06 Aktien Europa: Kursgewinne - Jahresendrally gewinnt an Kontur
12:01 AKTIE IM FOKUS/Überzeugendes Quartalsergebnis: Bayer klettert auf Einmonatshoch
11:55 Bahn sucht Termin für zweite Sperrung am Kölner Hauptbahnhof
11:49 GNW-News: PU Prime stärkt sein ESG-Engagement durch Gemeinschaftsarbeit in Nigeria
11:48 ROUNDUP: Brenntag blickt vorsichtiger auf 2025 - Aktie dennoch gefragt
11:41 Aktien Frankfurt: Dax steigt deutlich - Widerstände überwunden
11:41 Edeka streitet mit Brauerei-Riesen über Bierpreise
11:38 Kostensenkung bei Mahle - Jobs und Standorte betroffen
11:37 Intersport steigt in den Modehandel ein