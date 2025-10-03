Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’542 0.9%  SPI 17’245 0.8%  Dow 46’945 0.9%  DAX 24’386 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’650 0.1%  Gold 3’879 0.6%  Bitcoin 96’130 0.0%  Dollar 0.7962 -0.2%  Öl 64.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Rohstoffe im September 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Zwei Buffett-Titel mit Marktchancen - Diese Qualitätsaktien könnten Outperformer werden
Palantir-Aktie fällt: US-Armee kritisiert Risiken des neuen Kommunikationssystems
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
200.- Saxo-Deal

OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.10.2025 16:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Nachmittag tiefer

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,72 CHF ab.

OC Oerlikon Corporation
2.70 CHF -18.85%
Kaufen Verkaufen

Die OC Oerlikon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 2,72 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'224 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 2,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,75 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120'963 OC Oerlikon-Aktien.

Am 04.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,61 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,49 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 18,75 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,267 CHF belaufen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,191 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie tiefrot: Umsatzrückgang und Reinverlust im ersten Halbjahr

Oerlikon-Aktie im Plus: Strategische Partnerschaft mit Deutsche Aerogel

Rieter-Aktie unter Druck: Rieter kauft Chemiefaser-Sparte von Oerlikon

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten