03.10.2025 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,72 CHF ab.
Die OC Oerlikon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 2,72 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'224 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 2,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,75 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120'963 OC Oerlikon-Aktien.
Am 04.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,61 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,49 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 18,75 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,267 CHF belaufen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,191 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
