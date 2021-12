NVIDIA-Aktie mit erfolgreichem 2021: Jim Cramer sieht noch Luft nach oben

• NVIDIA-Aktie mit starkem Lauf 2021• Jim Cramer will noch keine Gewinne mitnehmen• NVIDIA auf dem Weg zu 10 Billionen Dollar?Mit einem Kursplus von über 115 Prozent seit Jahresstart gehört die Aktie von NVIDIA zu den Überfliegern des aktuellen Börsenjahres. Allein in den letzten drei Monaten konnte der Anteilsschein des weltweit grössten Entwicklers von Grafikprozessoren und PC-Chipsätzen rund 27 Prozent an Wert gewinnen, während es für den S&P 500 im gleichen Zeitraum nur um 4,5 Prozent nach oben ging. Doch die Zeit für Gewinnmitnahmen ist noch nicht gekommen, glaubt Börsenexperte Jim Cramer.

NVIDIA auf dem Weg zu 10 Billionen Dollar Börsenwert?

Der ehemalige Hedgefondsmanager gehört selbst zu den NVIDIA-Investoren, die im bisherigen Jahresverlauf von der starken Kursrally der NVIDIA-Aktie profitiert haben. Obwohl er kürzlich bei zwei anderen starken Titeln in seinem Portfolio Gewinne mitgenommen habe, sei seine Beteiligung an NVIDIA unverändert geblieben, erklärte Cramer im "Fast Money Halftime Report" bei CNBC.

Tatsächlich rechnet Cramer damit, dass die NVIDIA-Aktie ihren Zenit noch lange nicht erreicht hat und es damit deutlich zu früh für Gewinnmitnahmen wäre. "Ich gebe zu, dass ich bei NVIDIA piggish [gieriger Investor, der seine Anlagestrategie zugunsten unrealistischer zukünftiger Gewinne aufgegeben hat, Anm.d.R.] bin, denn dies könnte eine 10-Billionen-Dollar-Aktie werden", so der Börsenexperte. Aktuell liegt der Börsenwert des Techunternehmens bei 754,95 Milliarden US-Dollar.

Metaverse als Kurstreiber für NVIDIA-Aktie

Als Grund für seine optimistische Beurteilung von NVIDIAs Börsenaussichten nannte Cramer die Metaverse-Vision von NVIDIA-Chef Jensen Huang. Das Unternehmen will mit dem "Omniverse" die Konzernzukunft entscheidend prägen und hat erst kürzlich sowohl den weiteren Vorstoss ins Automobilgeschäft als auch einen Ausbau der Omniverse-Plattform vorgestellt. Pläne, die nicht nur Investoren überzeugten und der NVIDIA-Aktie ein neues Allzeithoch bescherten, sondern die offenbar auch bei Börsenkenner Jim Cramer positiv ankamen.

Ein Treffen mit Konzernchef Huang in der Zentrale des Techkonzerns habe darüber hinaus zu der positiven Bewertung von NVIDIA durch Cramer beigetragen: "Ich war gerade dort und habe Dinge gesehen. Ich war mit Jensen Huang auf Zeitreise", sagte Cramer am Mittwoch und bezog sich auf das, was er über das Omniversum gesehen hat und wie die Technologie von NVIDIA etwa in selbstfahrenden Autos eingesetzt werden kann. "Ich gebe zu, dass ich bei NVIDIA piggish bin" wiederholte er.

AMD- und Ford-Anteile abgestossen

Während er vor dem Hintergrund der Omniverse-Aussichten seine Beteiligung an NVIDIA-Aktien unverändert liess, hat der ehemalige Hedgefondsmanager bei anderen gut gelaufenen Aktien jüngst unterdessen Gewinne mitgenommen. So habe sein Trust Ende Oktober AMD- und Ford-Anteile verkauft. Bei NVIDIA sei er unersättlich, er habe aber entschieden, bei Ford nicht mehr unersättlich sein zu können. Auch bei AMD liege die Sache nach einem Kursplus von 80 Prozent ähnlich, so Cramer bei CNBC weiter. Die langfristigen Aussichten für AMD blieben trotz der Verkäufe aber unverändert, die Trennung von einigen Anteilen sei "ausschliesslich zu Portfoliomanagementzwecken und nicht aus einer Änderung unserer optimistischen langfristigen Sicht auf das Unternehmen" erfolgt.

Redaktion finanzen.ch