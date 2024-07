Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:28 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 96,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'329 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 97,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,63 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 453'384 Novartis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,96 CHF erreichte der Titel am 15.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 07.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF ab. Mit Abgaben von 15,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,80 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.32 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Begehrter «Schoggi»-Rohstoff

Ford nimmt in Europa wieder Fahrt auf

BASF und die Yara prüfen gemeinsame Investition