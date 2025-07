Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 98,58 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'980 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 98,70 CHF. Bei 97,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 1'445'588 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,73 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,06 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.90 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,61 USD je Novartis-Aktie belaufen.

