NIO-Aktie: NIO erreicht wichtigen Meilenstein - Zweites Sedan-Modell geplant

• NIO erreicht wichtigen Meilenstein• E-Autobauer bricht Auslieferungsrekord im März 2021• Zweites Sedan-Modell geplant

Für Elektroauto -Hersteller NIO gab es vor Kurzem Grund zu feiern. Der Tesla-Konkurrent hat im April sein 100'000stes Serienfahrzeug produziert und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Bei dem besagten Fahrzeug handelt es sich um das Model ES8, welches in der Produktionsanlage in der chinesischen Stadt Hefei hergestellt wurde. Hier begann die Serienfertigung der NIO-Fahrzeuge erstmals am 27. Mai 2018. Am 7. April, also etwas über 1'000 Tage später, wurde schliesslich das 100'000ste Modell fertiggestellt.

With the 100,000th production car, NIO reached another significant milestone. We're building on our innovation capabilities to exceed expectations. https://t.co/86Y0GnEpnK #AlwaysForward pic.twitter.com/1TXtto7t94 - NIO (@NIOGlobal) April 7, 2021

Steigende Auslieferungszahlen sorgen für Rekordmonat und -quartal

Bei NIO scheint es derzeit rund zu laufen. Schon im März 2021 vermochte es der E-Pionier einen neuen Rekord aufzustellen - erstmals wurden innerhalb eines Monats 7'257 Fahrzeuge ausgeliefert. Im Vergleich zum Vorjahr kommt dies einer Steigerung von 373 Prozent gleich. Und auch das erste Quartal 2021 erwies sich bisher als erfolgreich. Hier wurden insgesamt 20'060 Fahrzeuge unter die Leute gebracht, was ebenfalls einer neuen Bestmarke entspricht.

NIO-Aktie im Abwärtssog

Trotz dieser beachtenswerten Zahlen kam der E-Autobauer bei der Vorlage seiner Bilanz Anfang März für das vierte Quartal 2020 kräftig unter die Räder. Grund dafür war der weitaus höher als erwartete Verlust, den das Unternehmen vermeldete. Auch an der Börse hat das NIO-Papier aktuell einen schweren Stand. Seit Jahresbeginn ging es bisher über 20 Prozent abwärts. Derzeit kostet eine NIO-Aktie 37,02 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 14. April 2021). Gemessen am 52-Wochen-Hoch der Aktie zu Jahresbeginn bei 66,98 US-Dollar entspricht dies einem Abschlag von etwa 44 Prozent.

Zweiter NIO Sedan geplant

Umso interessierter hörten Anleger zu, als NIO-CEO William Li im Zuge des Fertigungs-Jubiläums über zukünftige Pläne des Elektrofahrzeug-Produzenten plauderte. Nachdem NIO im Januar das neue Sedan-Modell ET7 präsentierte, gab Li während der Pressekonferenz bekannt, dass sein Unternehmen derzeit eine zweite Limousine plane. Wie CnEvPost berichtete soll dieses Modell gemäss des NIO-CEOs den Model 3 des schärfsten Konkurrenten Tesla preislich in den Schatten stellen.

Elon Musk gratuliert zum Jubiläum

Von der Ankündigung liess sich Tesla-Chef Elon Musk derweil nicht schocken. Er gratulierte dem Konkurrenten stattdessen zum Jubiläum:

Congrats to NIO. That is a tough milestone. - Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

Produktionskapazitäten werden weiter ausgebaut

Darüber hinaus informierte der NIO-Chef, dass sein Unternehmen plane, seine Produktionskapazitäten durch den Bau weiterer Fabriken auszubauen, damit auch die zukünftigen Modelle gefertigt werden könnten. Schon jetzt arbeitet der E-Pionier an einem Industriepark für Elektrofahrzeuge in Hefei. Hier wird der Bau am 29. April beginnen, wird Li von CnEvPost zitiert.

NIO-CEO optimistisch was Batterie-Austausch-Stationen angeht

Weiterhin liess Li durchblicken, dass sein Unternehmen das selbst gesteckte Ziel, bis zum Ende dieses Jahres über 500 Batterie-Austausch-Stationen zu verfügen, wohl übertreffe dürfte. So gab er an, dass das unternehmensinterne Ziel "etwas offensiver und höher" ausfallen würde. Nun bleibt nur abzuwarten, ob NIO dies auch tatsächlich erreicht.

Redaktion finanzen.ch