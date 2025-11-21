|News in der Führungsebene
|
21.11.2025 07:06:00
Nestlé-Aktie im Fokus: Strategie-Chef Sanjay Bahadur geht in Pension
Nestlé gibt die Pensionierung von Strategie-Chef Sanjay Bahadur bekannt.
In seiner aktuellen Position ist Bahadur für das Portfolio-Management, die Identifizierung und Durchführung von M&A-Transaktionen sowie für Venture-Fonds, externe Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen verantwortlich, wie Nestlé am Donnerstagabend mitteilte.
Nach dem Rücktritt von Bahadur wird Philip Mellor, derzeit Head of Legal M&A, die Leitung von M&A übernehmen und direkt an Finanzchefin Anna Manz berichten, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP verlauten liess. Er werde damit nicht mehr Teil der Konzernleitung sein.
Vevey (awp)
