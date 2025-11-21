Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
News in der Führungsebene 21.11.2025 07:06:00

Nestlé-Aktie im Fokus: Strategie-Chef Sanjay Bahadur geht in Pension

Nestlé gibt die Pensionierung von Strategie-Chef Sanjay Bahadur bekannt.

Der Head of Group Strategy and Business Development werde sich Ende Dezember nach einer über 40-jährigen Karriere beim Lebensmittelkonzern zurückziehen.

In seiner aktuellen Position ist Bahadur für das Portfolio-Management, die Identifizierung und Durchführung von M&A-Transaktionen sowie für Venture-Fonds, externe Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen verantwortlich, wie Nestlé am Donnerstagabend mitteilte.

Nach dem Rücktritt von Bahadur wird Philip Mellor, derzeit Head of Legal M&A, die Leitung von M&A übernehmen und direkt an Finanzchefin Anna Manz berichten, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP verlauten liess. Er werde damit nicht mehr Teil der Konzernleitung sein.

Vevey (awp)

