NEL erhält Auftrag für mobile Wasserstoff-Tankstelle aus Dänemark

• Everfuel wurde im Jahr 2019 von NEL ASA abgespalten• Nel Hydrogen Fueling soll mobile Wasserstoff-Tankstelle in Dänemark errichten• Mobilität der Tankstation soll Kosten senken

NEL-Auftrag aus Dänemark

Nel Hydrogen Fueling ist eine Tochter von NEL ASA, welche sich auf Wasserstoff-Tankstationen für Pkw, Busse, Lkw und Züge mit Brennstoffzellen spezialisiert hat. Der neue Auftrag, den die NEL-Tochter von Everfuel erhalten hat, bezieht sich auf eine Wasserstoff-Tankstelle im dänischen Aarhus, mit welcher in Zukunft eine Flotte von wasserstoffbetriebenen Taxis versorgt werden soll, wie das BusinessPortal Norwegen berichtete. Die Tankstation soll im Jahr 2022 in Aarhus installiert und in Betrieb genommen werden und dient als Prototyp einer mobilen Tankstelle für leichte und schwere Nutzfahrzeuge. Über den Auftragswert gibt es seitens der Unternehmen keine Angaben. Man freue sich über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Everfuel und sei stolz darauf, an der Wasserstoff-Infrastruktur von Dänemark mitwirken zu können, so Jens Egholt Rasmussen, Global Sales Director bei Nel Hydrogen Fueling.

Everfuel-Aktie - Ursprünglicher Ableger von NEL ASA

Everfuel wurde 2019 aus NEL ASA heraus, als separates Wasserstoffunternehmen gegründet. Das junge Unternehmen hat seinen Hauptsitz im dänischen Herning, ist aber auch in Deutschland, Belgien, Schweden, Norwegen und den Niederlanden aktiv. Everfuel bietet Wasserstoffversorgungs- und Betankungslösungen an, um einen praktikablen und dauerhaften Übergang in die emissionsfreie Wasserstofftechnologie zu ermöglichen. NEL ASA ist mit etwa 20 Prozent an Everfuel beteiligt, weswegen die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen schon in der Vergangenheit als gesetzt betrachtet wurde und NEL wahrscheinlich auch in Zukunft die Infrastruktur für Everfuel liefern könnte.

Mobile Wasserstoff-Tankstelle

Die für 2022 geplante Wasserstoff-Tankstelle soll der Prototyp einer beweglichen Station sein, was ein wichtiger Schritt sein könnte, um Wasserstoff finanziell konkurrenzfähig zu machen, so der COO von Everfuel, Jeppe Mikkelsen, in einer Pressemitteilung. Installationszeit und -kosten können durch die Mobilität der Station gesenkt werden, was den emissionsfreien Kraftstoff wettbewerbsfähiger mache. Aarhus als zweitgrösste Stadt in Dänemark sei ein guter Standort für dieses Projekt und die Tankstation solle die brennstoffzellenbetriebene Taxiflotte der Stadt unterstützen und so die CO2-Belastung weiter reduzieren.

Redaktion finanzen.ch