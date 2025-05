NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 0,208 EUR. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 0,208 EUR. Bei 0,203 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 810'240 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,774 EUR erreichte der Titel am 30.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 272,623 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 20,067 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024. Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 30.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 155.34 Mio. NOK, gegenüber 387.20 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -59,88 Prozent präsentiert.

Am 16.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 22.07.2026 präsentieren.

2025 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,297 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: Umsatz von NEL-Tochter Cavendish mehr als halbiert

NEL-Aktie unter Druck: NEL ASA mit Quartalsverlust und Umsatzschwund

Ausblick: NEL ASA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor